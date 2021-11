Sampaoli : "Lyon est l'une des équipes les plus fortes du continent"

Face aux médias, Jorge Sampaoli s'est exprimé sur son adversaire de dimanche, Lyon. Il le pense au niveau de la Ligue des Champions, même s'il n'y participe pas.





"On va affronter un adversaire préparé à la Ligue des champions, il s'est amélioré cet été avec de nouveaux joueurs. Lyon est l'une des équipes les plus fortes du continent, on doit essayer de faire mieux qu'eux. C'est une équipe qui a passé plus de temps ensemble. C'est un défi aussi important que difficile pour nous", a-t-il déclaré en conférence de presse. Il pourra s'appuyer sur un groupe complet, à ceci près que Cengiz Under est incertain : "Under est le seul joueur qui ne peut pas s'entraîner avec le groupe, tous les autres sont là. Gerson est également rentré tard de sélection."





"Deux joueurs qui peuvent résoudre un match à eux seuls"

L'Argentin a ensuite évoqué l'importance entre les joueurs les plus décisifs de chaque équipe, Lucas Paqueta et Dimitri Payet : "Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a aura un match dans le match. Le joueur qui sera le mieux épaulé et le plus en forme apportera plus que l'autre. Ce sont deux joueurs qui peuvent résoudre un match à eux seuls, mais ils peuvent et doivent aussi élever le niveau de l'équipe. Le collectif est primordial."



Il admet que le Lyonnais est particulièrement dangereux : "Sa polyvalence en fait un joueur très complet. Il s'est beaucoup amélioré. Il est plus dangereux pour les adversaires, il marque, distribue des passes décisives. Il a réussi à passer un moment difficile dans sa carrière, il est mieux dans sa tête, ça en fait un joueur top. Et je pense qu'il va encore progresser, car les joueurs qui remontent la pente comme ça vont souvent très haut. Il est difficile à contrôler parce qu'il a un énorme volume de jeu." Il pense aussi que Lyon ne tardera pas à gommer ses difficultés défensives : "C'est sûrement une équipe qui va s'équilibrer. Elle est déjà dangereuse et le sera encore plus quand elle aura corrigé ses petits problèmes. Elle a de très bons joueurs à tous les postes. Pour la gêner, il faudra avoir plus le ballon qu'elle, et éviter qu'elle récupère des ballons dans notre camp. Il faudra avoir le contrôle du ballon donc, et profiter des espaces qu'on pourra avoir. Il faut utiliser la largeur et la profondeur."



Pour rappel, Lyon n'est qu'à 3 places de l'OM, au classement de Ligue 1.