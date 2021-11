Aulas s'est excusé auprès de Bosz et a recadré Juninho

Les coulisses sont tendues, à Lyon, et Jean-Michel Aulas est monté au créneau. Il s'est excusé auprès de Peter Bosz et a demandé à Juninho de ne pas perturber l'équipe.





Dans son édition du jour, L'Équipe fait le point sur la situation lyonnaise. Il révèle qu'une réunion s'est tenue, hier, en présence de Jean-Michel Aulas, Juninho, Vincent Ponsot et Peter Bosz. Le président rhodanien l'a commencé en présentant ses excuses au technicien néerlandais, en raison des déclarations faites par le Brésilien, mercredi. Il avait en effet indiqué qu'il quitterait le club, à la fin de la saison. Le timing choisi pour l'intervention, à quatre jours de la réception de l'OM, a choqué en interne. Le quotidien explique que JMA a demandé à Juninho "de s'assurer que les joueurs ne seraient pas impactés par son annonce", et ce dernier a indiqué qu'il allait parler au vestiaire (ce matin).



Le journaliste Hugo Guillemet estime par ailleurs que Lyon "semble aujourd'hui avoir un meilleur effectif que la saison passée, même s'il a vendu pour 50 millions d'euros et recruté pour 6 millions d'euros". La complaisance du journal n'est clairement pas la même pour tous.