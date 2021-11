Lirola donne son avis sur la méthode Sampaoli

Pol Lirola s'est exprimé sur le travail réalisé avec Jorge Sampaoli. Il pense que l'OM joue un football unique en Europe et que l'équipe dispose d'un vrai potentiel. Et même s'il préfèrerait jouer à droite, il assure qu'il n'est pas perturbé par les changements de position.





"Sampaoli a une philosophie et un caractère très forts, il tient à garder le ballon le plus possible, à mettre hors de portée l'adversaire jusque dans sa surface. Et il veut plus que tout que l'on soit solidaire, que l'on s'entraide sur le terrain. Il a donné une identité à cette équipe, qui a un très bel avenir devant elle, en très peu de temps. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui font du bien à l'équipe. Il y a clairement un saut de qualité entre la saison passée et celle en cours, mais avec encore un peu de temps, l'ensemble sera bien plus fluide", a estimé l'Espagnol à l'occasion d'une interview donnée à La Provence. Il croit d'ailleurs que le football pratiqué par l'OM est unique : "Je pense, on ne voit pas beaucoup d'équipes jouer comme nous. On a une identité propre et il faut croire en elle, croire en ce que nous faisons en match et à l'entraînement, et ce jusqu'à la fin de la saison."





"Il y en a qui découvrent une nouvelle position"

Il admet que jouer à un autre poste n'est pas évident pour tous les joueurs : "Oui, bon... Ça dépend. Il y a ceux qui jouent à un poste qu'ils maîtrisent, et il y en a d'autres qui découvrent une nouvelle position. Mais je crois que tous ceux qui jouent le font bien, et qu'il faut continuer ainsi", a-t-il poursuivi. Il admet quant à lui être meilleur à droite, mais disposé à rendre service à l'équipe : "La saison passée, je jouais à mon poste, en piston ou latéral droit, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais je reste serein. Le Mister peut m'aligner n'importe où, je ferais de mon mieux. (...) C'est sur le côté que je suis le meilleur, comme vous avez pu le voir la saison passée. C'est à droite que je peux montrer la meilleure version de moi-même."



L'an passé, Lirola avait marqué 2 buts et donné 4 passes décisives. Il paraît pour l'instant moins décisif, mais la saison est encore longue.