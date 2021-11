Domenech en colère contre Juninho à cause de Lyon-OM

Raymond Domenech s'en est violemment pris à Juninho, suite à sa grosse annonce de mercredi. S'il veut partir, il conseille au Brésilien de le faire de suite et de ne pas perturber la préparation du match Lyon-OM.





L'ancien sélectionneur intervient souvent dans les émissions en étant interrogé comme s'il n'avait pas d'équipe préférée et que son jugement était neutre. Certains animateurs pensent en effet que ses opinions sont objectives. A ceux qui doutent qu'elles soient influencées par son parcours lyonnais, voire parisien, il montre parfois son vrai visage. On le retrouve lorsqu'il évoque le possible départ du directeur sportif brésilien : "Juninho le dit lui-même pourquoi il doit partir, parce qu'il est fatigué, parce qu'il en a marre, parce qu'il ne sert à rien. Il a envie d'aller entrainer, et ben qu'il aille entrainer ! Comment peut-il mettre le feu avant le choc de Marseille juste pour se faire plaisir à lui-même, pour parler de son nombril et de ses problèmes ? S'il n'a rien compris à la position de directeur sportif, qui est de régler les problèmes du club, il peut partir. Ce n'est pas la première fois qu'il intervient pour dire n'importe quoi à n'importe quel moment. Actuellement, il est un poids pour le club donc la meilleure solution c'est qu'il écoute ce qu'il a dit et qu'il ne se trompe pas de date et qu'il parte demain matin", a-t-il lancé au micro de la chaîne L'Équipe.



Passablement agacé que l'équipe lyonnaise puisse être gênée dans sa préparation, il est donc capable de brûler ses idoles. C'est dire à quel point il donne de l'importance au rendez-vous l'OM. Les critiques incessantes contre Jorge Sampaoli et Pablo Longoria expliquées... Le match est prévu dimanche et sera retransmis sur Amazon Prime Vidéo.