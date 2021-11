Balotelli interpelle Mancini sur son retour en Squadra Azzurra

Mario Balotelli (31 ans) rêve encore de retrouver la sélection italienne. Il a adressé un message à Roberto Mancini.





"Je me sens bien. Je me sens prêt à revenir en équipe nationale. Ce serait un rêve. Je partirais à pied de Turquie maintenant si je savais que j'étais appelé en mars. Avec Mancini, nous avons une excellente relation. Il m'a dit ce qu'il attendait de moi pour que je puisse revenir en équipe nationale. Et je le ferai", a-t-il lâché dans un live sur Twitch avec OCW Sports. Il comprend toutefois que le sélectionneur ne l'ait pas encore retenu dans son groupe : "Mancini ne m'a pas appelé, car il connaît mon potentiel et je ne suis pas encore au niveau attendu. Je veux être au top de ma condition. [...] Je ne suis pas si loin de ma meilleure condition, je dois juste travailler encore", a-t-il poursuivi.



Depuis le début de la saison, Balotelli a marqué 5 buts en 12 apparitions sous la tunique d'Adana Demirspor, dans le championnat turc. Mais ce n'est pas la même chose de mettre quelques buts en Super Ligue et dans un championnat plus compétitif. S'il veut retrouver son meilleur niveau, l'ancien attaquant de l'OM devra certainement revoir beaucoup de ses habitudes hors terrain et perdre quelques kilos.