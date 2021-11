Mercato : Lirola explique comment il a recalé l'Atalanta

Lors d'un entretien accordé à La Provence, Pol Lirola (24 ans) a évoqué son mercato estival, durant lequel il a douté de la possibilité de revenir à l'OM. Il a néanmoins été très clair, recalant d'emblée l'Atalanta, malgré la perspective de jouer la Ligue des Champions.





Dans les colonnes du quotidien, l'Espagnol explique comment s'est déroulé son retour à l'OM. Il a parfois craint de devoir rester en Italie : "En fin de saison dernière, je pensais que le transfert allait se faire très vite. Comme Leo Balerdi d'ailleurs. J'avoue que j'ai eu des moments d'énervement. C'est le football, il y a parfois des négociations difficiles entre les clubs, ce que j'entends même si j'ai cru comprendre que les dirigeants de la Fio ne se sont pas très bien comportés avec l'OM", a-t-il expliqué.





"J'ai tout de suite dit à mon agent que je ne voulais jouer que pour l'OM"

Le dénouement s'est néanmoins révélé heureux : "Jorge m'attendait, Pablo continuait à négocier avec la Fiorentina... L'intérêt de l'Atalanta m'est venu aux oreilles, et même si j'adorerais jouer la Ligue des champions, j'ai tout de suite dit à mon agent que je ne voulais jouer que pour l'OM. Si les négociations n'avaient pas pu se conclure avec Marseille, on aurait étudié les autres offres", a-t-il poursuivi.



Lirola avait apprécié ses premiers mois passés à l'OM : "La première chose, c'est que je me suis senti très bien dans le club, et que je me suis globalement bien entendu avec tout le monde: les employés, les équipiers, l'entraîneur et le président. C'est très important. Quand vous vous sentez bien quelque part, vous voulez y rester. Et puis, ça aurait été très triste de venir ici cinq mois, de jouer tous les matches à huis clos, et de ne jamais connaître un Vélodrome plein."



Le latéral totalise pour l'instant 36 rencontres sous la tunique olympienne. Son contrat porte jusqu'en juin 2026.