Di Meco trouve que l'OM méritait une plus grosse sanction

Eric Di Meco estime que l'OM méritait une sanction plus sévère, suite aux incidents survenus lors d'OM-PSG. Il pense que la LFP a joué avec les mots pour ne pas faire tomber le sursis du retrait de point.





Au micro de RMC, le consultant s'est exprimé sur la sanction du huis clos total, qu'il ne pense pas vraiment à la hauteur des incidents : "Ils ont joué avec les mots pour ne pas mettre la sanction, mais si ça se reproduit, ça va tomber. Tu ne peux pas te plaindre d'avoir subi ce qui s'est passé à Nice, en pleurant pendant 15 jours, et refaire la même chose... Enfin, ce n'est pas la même chose, mais un mec est quand même entré sur le terrain. Il est allé faire des bisous, mais s'il ne voulait pas aller faire des bisous, comment on fait ? Je suis soulagé, mais il ne faut pas que ça se reproduise. Le gros problème pour la commission de discipline, et c'est toujours pareil, c'est que si ça recommence ailleurs, comment ils vont faire ?", a-t-il lâché.





"À un moment donné, il faut que ça s'arrête"

Il considère que la LFP s'est mis en difficulté après Nice, en étant pas suffisamment sévère : "Tout part de Nice où ils essayent d'être justes en tapant fort, mais pas trop. Derrière, ça se reproduit et tu ne peux pas retaper... À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il ne faudrait pas que ça se reproduise, sinon ils vont se retrouver dans la merde. Ils seront obligés de taper fort et le club qui sera sanctionné dira : "Non, mais attendez, pourquoi ça tombe sur nous alors que ce n'est pas tombé sur eux ?"", a-t-il poursuivi sur l'antenne de la radio.



Comparer un envahissement de terrain avec agression des joueurs à un lancer de boulettes de papier et à un striker relève de la folie pure. Très influençable, Eric Di Meco oublie parfois que son environnement n'est pas un exemple d'objectivité. Compte tenu des différences avec les faits niçois, l'OM et d'autres clubs ne méritaient déjà pas le sursis de retrait de point.