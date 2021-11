Benedetto : "Je serai très heureux de rester, mais..."

Dario Benedetto (31 ans) s'est exprimé sur son avenir. Il ne sait pas encore s'il restera à Elche, à l'issue de la saison. Le club espagnol n'aura peut-être pas les moyens de le recruter définitivement.





"Si je vais rester longtemps ? On verra. Si Elche lève l'option d'achat, je serai très heureux de rester, mais il faut aussi voir la question financière, mon contrat avec Marseille et combien coûterait mon transfert. Ce n'est pas une question facile et c'est un sujet à prendre en compte. On verra le moment venu", a déclaré l'attaquant argentin dans un entretien accordé As.





"On verra comment continue mon aventure au club"

Il est en tout cas motivé pour aider Elche à terminer au plus haut possible : "Je ne sais pas combien de temps encore je vais rester ici. Mon contrat de prêt dit que je dois passer la saison ici et, en fin de saison, on verra comment continue mon aventure au club. L'idée est que le club termine la saison le plus haut possible. Je ne dis pas se battre pour le titre, parce qu'on n'est pas préparé à ça, mais nous pouvons nous hisser en milieu de tableau. Il y a l'effectif pour le faire."



Dario Benedetto a pour l'instant écrit 2 buts en 12 apparitions en championnat. Il a aussi donné 1 passe décisive.