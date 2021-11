Mercato : l'OM toujours dans le coup pour Seko Fofana ?

L'OM figurerait toujours parmi les prétendants à la signature de Seko Fofana (26 ans), pour les prochains mercatos. La concurrence promet néanmoins d'être rude.





D'après les informations rapportées par Foot Mercato, les dirigeants marseillais n'ont pas abandonné l'idée de faire signer le Lensois, ces prochains mois. L'opération s'annonce d'ores et déjà compliquée, étant donné que Newcastle, le Milan AC, l'Atalanta et des clubs anglais se seraient aussi positionnés. Et le joueur ne serait pas pressé de quitter Lens, auquel il se sent très attaché. Le RCL n'a de toute façon pas l'intention de le laisser filer cet hiver : il disposerait de la trésorerie pour finir l'année sereinement.



Sous contrat jusqu'en juin 2024, Seko Fofana réalise des prestations haut de gamme, cette saison. Il a inscrit 3 buts en 13 apparitions en Ligue 1 et s'est notamment montré très performant au stade Orange Vélodrome, lors de la victoire du RCL. Daniel Riolo avait d'ailleurs estimé qu'il pourrait beaucoup apporter à l'entrejeu phocéen.