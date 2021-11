Angers-OM : des supporters angevins mis en examen

Quatre supporters angevins ont été mis en examen, suite aux incidents survenus lors du match Angers-OM (0-0). Des Marseillais vont également être interrogés.





La justice poursuit ses investigations, en ce qui concerne les violences survenues à Angers. Quatre fans angevins âgés de 22 à 35 ans ont été placés en garde à vue et mis en examen pour "pénétration non autorisée dans une compétition sportive avec l'intention de la troubler", indique La Provence. Et trois d'entre eux sont aussi mis en examen pour "violences commises en réunion dans une enceinte sportive". Elles auraient été commises "soit sur des stadiers, soit sur des adversaires du camp d'en face de l'OM", a précisé le procureur de la République d'Angers, Éric Bouillard. Certains supporters de l'OM seront entendus ultérieurement, "mais très vite", a précisé le magistrat.



Pour rappel, après des jets de pétard, plusieurs supporters étaient sortis de leur zone pour en découdre, à la fin de la rencontre. Ces événements ont coûté cher à l'OM, puisqu'il a été sanctionné de 1 point avec sursis par la commission de discipline.