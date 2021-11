Ce que disent les stats de l'OM en Ligue 1

Après la Ligue Europa, voici un petit point sur les statistiques de l'OM en Ligue 1, en se basant sur les chiffres de Whoscored.





Le club marseillais occupe pour l'instant la 4e position du classement de Ligue 1, avec 23 points, 6 succès, 5 nuls et 2 défaites. Il a marqué 20 fois et encaissé 12 buts. Voici quelques stats sur son début de saison.



L'OM est le 5e club qui tire le plus au but (13,2 fois par match). Il est en revanche plus en difficulté pour cadrer ses occasions (3,7 tirs par match, soit le 16e total le plus élevé en Ligue 1). Il est celui qui touche le plus les montants dans le championnat (7 fois). Ses adversaires ne trouvent pas si facilement le chemin des buts (10,9 tirs par match, soit le 7e total le plus faible de L1). Le club olympien a marqué 14 fois en possédant le jeu, contre 1 fois en contre-attaque, 3 fois sur coups de pied arrêtés, 1 penalty et 1 contre son camp. Il est la 2e formation qui remporte le moins de duels aériens offensifs (7,3 par match) après le PSG.



En ce qui concerne la possession du ballon, l'équipe de Jorge Sampaoli est la deuxième après celle du PSG qui le garde le plus (60,7 %). Elle présente aussi le 2e pourcentage de passes réussies (88,6 %). Ses joueurs tentent 10,6 dribbles par match, soit le 7e ratio en Ligue 1. Ils font 529 passes par match, soit le deuxième total après le PSG (597). Leurs adversaires commettent 11,9 fautes par match. L'OM est le club qui rate le moins de passes courtes par match (47) et le 2e qui en réussit le plus (478,6).



L'OM est le 19e club au classement du nombre de tacles par match (14,8) et le 9e pour les interceptions (9). Il est aussi celui qui fait le moins de fautes en Ligue 1 (7,7 par match). Ses gardiens ont fait 2,4 arrêts par match (le 13e total en Ligue 1).



En ce qui concerne les joueurs, Dimitri Payet a pour l'instant crevé l'écran avec ses 6 buts et 3 passes décisives en 10 matchs. Le Réunionnais reste également le joueur de L1 qui crée le plus d'occasions (3,8 passes clés par match), et le 4e à faire le plus de centres (2,2). William Saliba est le 2e joueur qui faire le plus de passes dans la compétition (78,4 par match), pour un taux de réussite de 94,7 % (le 4e en L1). Leonardo Balerdi et Gerson sont 9es à égalité au classement des taux de passes réussies (91,8 %). Valentin Rongier est le 4e joueur à réaliser le plus de tacles par match (3,2).



A noter que Steve Mandanda et Pau Lopez sont les deux gardiens qui réussissent le plus de passes courtes par match (respectivement 20 et 24,2). Ils figurent aussi dans le top 4 de ceux qui en ratent le plus (0,8 pour Mandanda, 0,4 pour Lopez).



Si cet OM porte beaucoup le ballon avec son jeu court, il peine encore à se procurer et à convertir des occasions. Il sera très intéressant de suivre la progression de ses statistiques, cette fin d'automne, alors qu'il est censé monter en puissance.