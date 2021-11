Mercato : Kamara plairait vraiment au nouveau Newcastle

Newcastle aurait bien inscrit le nom de Boubacar Kamara (21 ans) en haut de sa short-list, pour le mercato hivernal. Ses nouveaux dirigeants apprécieraient beaucoup son profil.





Selon les renseignements recueillis par Calciomercato, les Magpies ont bien l'intention de se mêler à la lutte pour la signature du milieu de terrain de l'OM. Ils pourraient faire une offre dès cet hiver afin de le souffler au Milan AC et à la Juventus.



En fin de contrat en juin prochain, le milieu de terrain sera libre de négocier avec les clubs en janvier. Il a pour l'instant refusé de prolonger son bail malgré les propositions de Pablo Longoria. Il reste donc à voir si c'est dans l'optique d'un transfert lors du mercato hivernal, ce qui pénaliserait l'OM sportivement, mais lui permettrait de renflouer ses caisses, ou d'un départ gratuit en juin, ce qui constituerait un coup dur rapport à sa formation.



Boudé par Didier Deschamps et Sylvain Ripoll, Boubacar Kamara dispose d'une belle expérience malgré son jeune âge. Il totalise 137 matchs, toutes compétitions confondues, depuis ses débuts avec l'OM. Il a aussi inscrit 4 buts et délivré 5 passes décisives.