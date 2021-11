La commission de discipline explique la sanction prise contre l'OM

La commission de discipline a expliqué pourquoi elle avait décidé de sanctionner l'OM, par la voix de son éternel président, Sébastien Deneux.





"Il y a eu une accumulation de divers manquements avec des supporters sans billets dans le stade, une pyrotechnie très massive, des jets d'objets et l'introduction d'un supporter sur la pelouse. Ils ne sont pas de même nature que ceux d'Angers, où il y a eu un envahissement de pelouse. C'est pour cela que le sursis ne tombe pas. Mais néanmoins, la multitude de ces incidents entraîne la décision d'un huis clos total pour un match", a-t-il déclaré à L'Equipe.



Ce monsieur devrait aussi expliquer ce que peut faire l'OM de plus pour éviter ces sanctions. 21 interpellations ont eu lieu, en marge du Classique, le 24 octobre. Plusieurs supporters ont été condamnées à de la prison. Les dirigeants marseillais ont tenté de sécuriser au maximum leur enceinte, en essayant de penser à tout, en innovant. Jusqu'où le club est-il responsable des débordements de son public et de problèmes qui concernent finalement la société tout entière ?



Tous les ans, l'OM paie des sommes faramineuses pour les fumigènes et les excès en tout genre. Il est finalement lésé par rapport à certains de ses concurrents qui n'ont que quelques milliers de personnes à surveiller, voire un public plus spectateur. D'autant que l'OM a été sanctionné pour une invasion de terrain à Angers, comme si là aussi, il était responsable de la sécurité...