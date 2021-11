Lyon-OM : Juninho quittera le Rhône en fin de saison

Juninho a indiqué qu'il quitterait Lyon, au terme de la saison. Il souhaite embrasser une carrière d'entraîneur.





Lors d'un long entretien accordé à RMC qui devrait avoir quelques répercussions, le Brésilien s'est exprimé sur son avenir. Il envisage de quitter Lyon en juin prochain, soit au terme de son contrat actuel : "J'espère bien finir la saison, et à la fin, normalement, c'est fini. (...) J'avais dit trois ans. Je vais bien réfléchir à la fin de la saison. Mais dans ma tête c'était pour trois saisons", a-t-il confié. Le dirigeant, qui côtoie Jean-Michel Aulas au quotidien depuis plusieurs années, ressent "une énorme fatigue" et souhaite se "reposer un peu" : "Pour beaucoup de monde, tu ne fais pas grand-chose quand tu es directeur sportif. Mais il y a une fatigue mentale énorme. Je ne veux pas dépasser la limite. Ce n'est pas une menace, j'aime le club, j'ai beaucoup de respect pour le président et pour l'institution. J'ai aussi beaucoup donné au club et il ne faut pas l'oublier."





"Si c'est possible et que j'ai l'opportunité, je vais essayer"

Mais Juninho a surtout d'autres projets. Comme l'avait révélé Rudi Garcia lors de leur dispute, il souhaite devenir entraîneur : "Avec Peter Bosz, j'apprends beaucoup de choses. Mais dans la vie, on n'a jamais tout ce qu'on veut. Si c'est possible et que j'ai l'opportunité, je vais essayer. Je préfère essayer et ne pas réussir, plutôt que de me dire dans dix ans : pourquoi n'ai-je pas essayé ? J'ai peur de beaucoup de choses, mais pas d'essayer", a-t-il fini par avouer.



Des déclarations qui font grand bruit dans le Rhône. Pour rappel, le match Lyon-OM est programmé dimanche (20h45) et sera diffusé sur Amazon Prime Vidéo.