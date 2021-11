Leicester : Fofana rêve de jouer à l'OM

Wesley Fofana (20 ans) rêve de défendre les couleurs de l'OM, d'ici la fin de sa carrière.





À l'occasion d'un entretien accordé à Fabrice Hawkins, dans un Space Twitter, le défenseur de Leicester a évoqué son affection pour le club de sa ville de naissance. Il rêve de porter son maillot : "Jouer à l'OM un jour? Peut-être, on verra bien. Je suis supporter marseillais depuis ma naissance. Marseille, c'est un rêve. On ne sait pas ce dont est fait le foot." D'autres clubs le font rêver : "Il y a Marseille, le Real Madrid, le Barça, énumère l'ancien Stéphanois. En Premier League, il y a Chelsea, United, City... Mais il faut travailler pour réaliser ses rêves. Par le travail, on peut tout réussir."



Le défenseur a été recruté en échange d'un chèque de 35 millions d'euros, en 2020, et dispose d'un contrat portant jusqu'en juin 2025. Après une première belle saison, il a été éloigné des terrains en raison d'une fracture du péroné subie contre Villarreal (match amical de présaison). Il n'a pas encore joué, cette saison, mais devrait reprendre dans les prochains jours. Il serait notamment sur les tablettes de Newcastle et Chelsea, en vue des mercatos à venir.