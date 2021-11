Courbis ne comprend pas Deschamps pour Kamara

Rolland Courbis pense que Boubacar Kamara (21 ans) a sa place chez les Bleus. Il le juge meilleur que Mattéo Guendouzi (22 ans).





Sur les ondes de RMC, l'ancien coach de Montpellier et de Rennes a donné son avis sur la progression de Boubacar Kamara. Il regrette que Didier Deschamps ne le retienne pas en équipe de France, alors qu'il le pense plus prometteur que Mattéo Guendouzi : "Si je dois choisir entre Kamara et Guendouzi, je prends Kamara tous les jours sur tous les matchs. Si tu mets la même chevelure de Guendouzi à Kamara, il crèvera l'écran. Si tu regardes le match face à Clermont, tu vois que Kamara est meilleur que Guendouzi. Le fait que Kamara ne soit pas parti cet été, c'est l'une des plus belles choses qui soient arrivées à l'OM", a-t-il lancé.



A noter que Boubacar Kamara n'est même pas retenu par Sylvain Ripoll chez les Espoirs. On peut toutefois penser que ce qu'il fait à son âge, à l'OM dans l'environnement que l'on connaît, rares sont ceux qui parviendraient à le faire. Mais Didier Deschamps a ses raisons que la raison ne peut pas comprendre. Et jusque-là, ça lui a globalement réussi.