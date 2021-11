Les supporters de l'OM n'iront pas à Lyon

La préfecture du Rhône a pris un arrêté pour interdire le déplacement des supporters phocéens pour OL-OM. Ils sont interdits de centre-ville à Lyon, ainsi qu'aux abords du Groupama Stadium.





Sur son site internet, le club marseillais a indiqué qu'un arrêté préfectoral interdisait la venue de ses fans dans la ville rhodanienne : " Dans le cadre de la rencontre entre Lyon et l'OM au Groupama Stadium en clôture de la 14e journée de Ligue 1 Uber Eats, la préfecture du Rhône a pris un arrêté visant à interdire le stationnement et la circulation des supporters marseillais dans le centre-ville de Lyon et aux abords du stade à Décines-Charpieu le dimanche 21 novembre 2021 de 8h à minuit. L'accès à l'enceinte rhodanienne et à ses alentours est également interdit 'à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club de l'OM, ou se comportant comme tel, c'est-à-dire portant notamment une écharpe, un insigne, un vêtement, un drapeau aux couleurs de ce club'", indique le communiqué du club.



Pour rappel, le match est programmé dimanche soir et sera diffusé par Prime Vidéo à compter de 20h45.