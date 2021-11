Vente OM : Vézirian affirme avoir des preuves

On pensait que Frank McCourt avait sonné le glas des rumeurs de vente aux Saoudiens. D'autant qu'il avait critiqué leur approche du football. Thibaud Vézirian affirme avoir des preuves qu'il dissimule des choses.





Sur Twitch, le journaliste est à nouveau intervenu sur la vente de l'OM. Il affirme avoir des documents : "J'ai les preuves, j'ai des virements, des contrats, mes sources ne m'ont pas menti, j'ai des confirmations toutes les semaines. Des sources de très très haut niveau, haut fonctionnaire, avocats. Je n'ai aucun souci de ce côté-là. Je n'ai pas de date à donner, mais vous pouvez dormir tranquille...", a-t-il encore lâché.



Thibaud Vézirian affirme depuis des mois que le club est vendu et que Frank McCourt le cache. Toutes les dates qu'il a données pour l'officialisation ont été dépassées. Le chroniqueur s'est tellement accroché que sa réputation est désormais en jeu. Il en oublie néanmoins les bases de la déontologie du journaliste. Elles rappellent notamment que plus l'information est énorme, plus elle implique une preuve solide. Son témoignage ne suffit pas. Quant aux pièces rapportées par les multiples comptes anonymes (qui sont-ils ?) présents sur Twitter, elles sont toujours discutables.



Il y a quelques jours, Frank McCourt a confié son impuissance face à la désinformation qui circule sur les réseaux sociaux. Il a aussi mieux présenté le Project Liberty dans lequel il a investi plusieurs centaines de millions d'euros. Il a justement pour but de lutter contre certains des excès des réseaux sociaux.