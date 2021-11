L'OM ne comprendrait pas que le point lui soit retiré

L'OM a rappelé sa position vis-à-vis du point de pénalité avec sursis dont il a écopé après Angers. Il ne pense pas que les incidents qui sont survenus par la suite aient été de même nature.





"Notre lecture est que le point ne peut être révoqué que pour des faits similaires. Ceux du Classique sont évidemment condamnables, mais pas similaires. À Angers, il y a eu un envahissement de terrain, ce qui n'est pas le cas contre le PSG. Par ailleurs, avant la rencontre, Dimitri Payet et des dirigeants avaient appelé au calme et nous avions pris des mesures de prévention, avec notamment quatre filets mobiles", a rappelé le club marseillais à L'Équipe.



Pour rappel, la commission de discipline a mis le dossier en instruction et devrait le trancher aujourd'hui. La tendance, jugée fragile par le journal, est à un huis clos à l'Orange Vélodrome. L'ambiance fabuleuse de ce début de saison pourrait donc bientôt tomber. On se demande par ailleurs bien ce que l'OM pourrait faire de plus face à des incidents qui sont le reflet des problèmes de la société, et qui ne sont pas liés à son organisation.