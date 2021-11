Luan Peres juge les entraînements de Sampaoli "fantastiques"

Luan Peres a expliqué ce qu'il pensait de la méthode de Jorge Sampaoli. Il paraît énormément apprécier le contenu des séances. Les Marseillais travaillent beaucoup et il garde confiance en l'idée que cela finira par payer.





Dans les colonnes de L'Équipe, le défenseur brésilien s'est exprimé sur la méthode de l'entraîneur argentin : "S'il arrive encore à me surprendre ? Oui, car c'est le genre de coach qui sait évoluer, inventer. J'ai appris à connaître sa méthodologie à Santos, mais, ici, j'ai l'impression qu'il s'est réinventé. Ou du moins, il s'est adapté et a progressé. La L1 est différente, plus rapide, les adversaires jouent avec intensité. Ici, on s'entraîne pour contrer les attaquants adverses qui sont rapides, costauds. Ce sont des exercices qu'on ne faisait pas forcément au Brésil. Pour le moment, les résultats sont mitigés. On sort d'une série avec beaucoup de nuls. On a une équipe qui perd peu, mais on doit progresser et chercher les victoires", a confié le défenseur brésilien.





"Toutes les séances sont destinées à travailler une séquence de jeu précise"

Il a aussi évoqué le contenu des entraînements. Les joueurs olympiens travaillent énormément : "C'est très intense et le coach l'est aussi. Il crie, il s'agite, il exige le maximum de nous, mais aussi de son staff technique. Il nous sort de notre zone de confort, déteste quand on rate un geste ou une passe. Toutes les séances sont destinées à travailler une séquence de jeu précise ou à contrer notre futur adversaire. Ce n'est jamais pour transpirer tranquillement. Je trouve ça fantastique. Là, tout est déjà pensé pour affronter Lyon. Par exemple, Sampaoli nous montre des vidéos de comment Lyon presse les sorties de balle adverses. En conséquence, on va s'entraîner avec un groupe qui va presser comme l'OL et un autre qui va devoir se sortir de ce pressing. Il nous donne ensuite des instructions sur la façon dont on doit procéder. C'est très intéressant, et utile aussi", a-t-il poursuivi. Il ne s'offusque enfin pas des changements de systèmes : "Sampaoli connaît notre potentiel. Il ne va pas nous envoyer au casse-pipe et nous donner une fonction qu'on ne maîtrise pas. On préfère tous jouer à notre position favorite, mais le foot moderne exige qu'on soit polyvalents. Il n'y a pas de problème."



Jorge Sampaoli a été la cible de critiques, ces dernières semaines. On entre désormais dans la ligne droite finale avant la trêve de mi-saison et la méthode va devoir porter ses fruits. Il est réconfortant de savoir que les joueurs travaillent si fort, ce qui n'a pas semblé être toujours le cas, ces dernières années.