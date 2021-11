Luan Peres : "Les supporters de l'OM sont incroyables"

Comme ses coéquipiers, Luan Peres (27 ans) est impressionné par les supporters de l'OM. Il pense que les Brésiliens ne mesurent pas leur puissance.





"Vide, le stade est magnifique. Mais quand il est plein, il est incroyable. Après un an de huis clos, j'avais oublié la puissance que les supporters pouvaient générer. Ceux de l'OM sont incroyables. Au Brésil, on n'a pas conscience de la dimension des supporters marseillais. Ils vivent à fond pour le club. J'adore sentir leur amour", a lâché le défenseur lors d'un entretien accordé à L'Équipe.





"On a tout pour monter sur le podium, j'y crois"

L'ancien joueur de Santos considère que le club a les armes pour bien figurer au classement : "On a tout pour monter sur le podium. On a l'effectif, l'entraîneur, le stade, les supporters et le maillot (d'un grand club)... Tout est réuni pour qu'on se qualifie directement pour la Ligue des champions. C'est le but. Et, l'année d'après, on pourra se renforcer et lutter pour le titre. J'y crois."



L'OM affiche une moyenne de spectateur de 56 177, cette saison. Il pourrait battre son record établi en 2007-2008, avec 52 700 personnes par match.