Govou demande à Bosz de profiter des déséquilibres de l'OM

Sidney Govou a donné son sentiment sur le match Lyon-OM qui se disputera dimanche. Il considère que Peter Bosz peut profiter des déséquilibres du schéma de jeu de Jorge Sampaoli.





"Après la débâcle à Rennes (1-4, NDLR), l'OL doit juste agir. Lyon concède trop d'occasions. On dit souvent que c'est de la faute des défenseurs, mais pour moi, c'est plus une question d'équilibre. (...) Marseille génère beaucoup de déséquilibres, chez ses adversaires, mais aussi chez elle. La capacité des Lyonnais à profiter de ces déséquilibres sera la clé du match. Marseille s'est un peu calmé dans son jeu depuis deux trois matchs. On arrive dans un moment de la saison où les deux équipes ont des ambitions. L'OL est une équipe qui doit gagner, pas une équipe qui doit être belle. Il y a beaucoup trop de non-matchs depuis quelque temps de la part des Lyonnais", a déclaré l'ancien attaquant rhodanien dans les colonnes du Progrès.





"Il va falloir mettre de l'intensité pendant 70 minutes"

Il ne pense par ailleurs pas que la trêve internationale change quelque chose sur la forme des joueurs : "Ça fait partie du lot pour les grandes équipes, qui doivent savoir s'adapter. J'ai toujours été bon en revenant de l'équipe de France. Certes, les déplacements peuvent impacter, mais juste sur les 15-20 dernières minutes, pas avant. Contre l'OM, il va falloir mettre de l'intensité pendant 70 minutes. La suite, ça s'appelle du coaching", a-t-il suivi.



L'an passé, l'OM avait ramené le point du match nul, malgré l'expulsion de Dimitri Payet dès la 19e minute.