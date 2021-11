Luan Peres : "J'avais un peu peur avant de venir"

Luan Peres (27 ans) a fait le point sur ses premiers mois passés à l'OM. Il pense s'adapter peu à peu, bien aidé par son expérience.





Interrogé par L'Équipe, le défenseur a dressé le bilan des premiers mois passés à Marseille : "Je suis très heureux. Je reconnais que j'avais un peu peur avant de venir. Est-ce que j'allais réussir à m'adapter à la Ligue 1, à un nouveau pays ? Je n'étais sûr de rien. Mais tout s'est très bien passé. La présence du coach a évidemment été un facteur favorable. Il connaissait mon style de jeu et moi sa façon de faire. Malgré tout, j'ai dû m'adapter à un Championnat plus physique, plus intense, avec des joueurs plus rapides qu'au Brésil. J'ai un peu souffert au début, mais là, ça va mieux", a-t-il déclaré.





"Je suis un peu plus mature, j'ai une copine..."

Il aurait bien sûr préféré éviter le cambriolage dont il a été victime : "On a eu peur avec ma copine et on a dû prendre nos dispositions. Aujourd'hui, on a des caméras, des alarmes, on ferme tout. Mais cet épisode n'a pas affecté mon rendement sur le terrain." L'expérience se passe en tout cas mieux que celle vécue à Bruges, plus tôt dans sa carrière : "C'est une vraie fierté. En Belgique, j'avais galéré pour m'intégrer, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Aujourd'hui, c'est différent. Je suis un peu plus mature, j'ai une copine. Je veux progresser et conserver la confiance du coach."



Luan Peres totalise pour l'instant 17 apparitions sous le maillot de l'OM.