Guendouzi : "C'est une très grande fierté"

Mattéo Guendouzi (22 ans) a confié son enthousiasme, après la rencontre Finlande-France (0-2). Le milieu de terrain de l'OM a en effet honoré sa première sélection avec les Bleus.





Au micro de la chaîne L'Equipe, le Marseillais commenté sa première apparition sous le maillot de la sélection : "C'est une fierté, une très grande fierté, parce que c'est un rêve de gamin qui vient de se réaliser aujourd'hui. Depuis tout jeune, c'est le Graal d'être en équipe de France et c'était un objectif qui était dans ma tête. Aujourd'hui, j'ai réussi à disputer mes premières minutes et j'espère que ce seront les premières d'une longue série. Je vais continuer à travailler pour ça. Ce soir, c'est une grande fierté, je remercie toutes les personnes qui m'ont poussé depuis que j'ai commencé le football. Mais aussi l'équipe, l'entraîneur, tout le staff qui m'ont donné cette chance ce soir", a-t-il déclaré.





Il savoure d'autant plus que Didier Deschamps l'a laissé 9 matches sur le banc : "J'avais à coeur de jouer, ça fait pas mal de rassemblements maintenant que j'ai fait en équipe de France. Les premières minutes, c'est toujours un moment spécial, une immense fierté et c'est un travail depuis longtemps. Mais comme j'ai dit, ce n'est que le début et j'espère disputer un nombre de matches avec l'équipe", a-t-il poursuivi.



Une belle revanche, alors que Mikel Arteta l'avait écarté de son groupe, à Arsenal.