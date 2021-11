Mercato : un ancien de l'OM au Barça ?

Le FC Barcelone en pincerait pour Cesar Azpilicueta (32 ans), lequel sera en fin de contrat en juin. Chelsea n'aurait toutefois pas abandonné l'idée de le prolonger.





Si l'on en croit les informations publiées par ESPN, le club catalan fait de l'ancien joueur de l'OM l'un de ses renforts potentiels pour l'été prochain. Il pourrait lui faire une proposition de contrat en janvier, en vue d'obtenir son recrutement gratuitement. L'Espagnol est en effet entré dans la dernière année de son engagement. Et il sera autorisé à négocier avec les autres formations dès le début de l'année. Pour autant, son départ de Londres n'est pas acquis : Chelsea souhaiterait en effet toujours le faire prolonger.



Pour rappel, Cesar Azpilicueta a défendu les couleurs olympiennes entre 2010 et 2012. Il avait ensuite été transféré chez les Blues pour un montant de 8,8 millions d'euros, soit à peine supérieur à celui auquel il avait été recruté (7 millions d'euros). C'était en effet l'époque où Vincent Labrune avait repris la main en tant que président et il considérait, lui, que c'était une bonne affaire. L'OM n'a clairement pas optimisé sa revente.



Le natif de Zizur Mayor totalise aujourd'hui 36 sélections. Il aurait certainement encore à apporter à un Barça en difficulté.