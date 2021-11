Courbis prédit le pire à Sampaoli

Rolland Courbis pense que Jorge Sampaoli a tort d'insister avec son schéma de jeu actuel. Il s'attend à ce que son équipe ait de moins en moins de résultats.





"J'aimerais me tromper, qu'il ne manque pas quelques points à l'OM pour être en Ligue des Champions au soir de la 38e journée. Mais si tu regardes le parcours de Marseille depuis Moscou, ce n'est pas exceptionnel. Après, il faut se mettre à la place de Sampaoli, c'est très difficile d'être le coach de l'OM avec des matchs tous les trois jours", a confié le natif de Marseille sur les ondes de RMC.





"L'OM ne surprend plus personne..."

Il pense que son équipe va payer ses choix, ces prochaines semaines : "Il faut s'occuper des compos d'équipe, des adversaires, de la gestion des suspendus et des blessés, des changements... Sauf que ces derniers temps, il fait des trucs inventés, avec Lirola à gauche par exemple. Sampaoli lui-même me paraît être perdu. Donc si Marseille ne se calme pas, et s'il faut inventer quelque chose à chaque fois pour surprendre l'adversaire, ça va être compliqué. Car avec le schéma actuel de Sampaoli, l'OM ne surprend plus personne. Marseille a un effectif pour faire une très bonne saison, mais dans une organisation classique, en 4-2-3-1 ou en 3-4-3. Tout cela avec l'handicap de l'Europa League...", a-t-il ajouté.



L'OM affronte Lyon, dimanche, pour le compte de la 14e journée de Ligue 1. Un rendez-vous important pour le club olympien, après que ses joueurs aient pu enfin souffler.