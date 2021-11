Rongier : "On utilise un système qui nous expose beaucoup"

Valentin Rongier a évoqué sur RMC le système de jeu particulier de Jorge Sampaoli et l'ambition de l'équipe.





"L'année dernière, lorsque le coach (Jorge) Sampaoli est arrivé, c'est vrai que l'objectif était de se qualifier en Ligue Europa. Il a mis en place quelque chose et il fallait des résultats. Là, on a eu le temps de bien travailler pendant la préparation. On utilise un système, une philosophie de jeu qui nous expose beaucoup. Il y a des choses qui ne sont pas encore assimilées et ça on peut le voir sur le terrain. Et parfois il y a des matchs où ça se ressent un peu plus. Mais on prend du plaisir sur le terrain, on essaie de jouer, même parfois un peu trop. Mais pour nous tout est positif. Du travail physique en début de saison ? Oui, on en a fait. Les méthodes évoluent et les préparations physiques d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes qu'il y a 10, 15 ou 20 ans, alors forcément la manière de travailler change. Mais il y a des choses qui restent et ça on l'a fait. (...) On a quand même beaucoup bossé. Et il faut savoir que l'on est parti en stage à l'étranger, mais on a fait beaucoup de matchs amicaux, et pendant trois semaines, on a doublé tous les jours. (...) Je peux vous assurer que j'en ai chié et pourtant je digère plutôt bien ces séances-là. On a vraiment bien bossé" a conclu Valentin Rongier.



Un travail qui se voit en L1, alors que l'OM est 4e du classement à un point du 2e, Lens.