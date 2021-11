Rothen demande à McCourt d'arrêter de s'en prendre au Qatar

Sur RMC, Jérôme Rothen a défendu son club de coeur en s'en prenant à Frank McCourt, qui a regretté récemment la distorsion de concurrence qu'opère le PSG dans le football français.





Selon Jérôme Rothen, Frank McCourt et l'OM peuvent rivaliser avec le PSG malgré un budget très largement inférieur chaque saison : "J'en ai marre que cela soit les dirigeants de l'OM ou dernièrement on a entendu Uli Hoeness, même s'il n'a plus de rôle au Bayern (Munich), que l'on mette en avant l'aspect financier du PSG. Il faut prendre conscience d'une chose, c'est la chance de pouvoir investir beaucoup d'argent et Frank McCourt l'a fait. Il savait que cela allait être compliqué de rivaliser avec le PSG. Il est quand même 3e budget de France et il a dépensé 200 millions d'euros qui sont partis en fumée avec des (Kevin) Strootman ou il a été obligé de virer des mecs comme (Adil) Rami. Ça ce sont des erreurs et ça n'a rien à voir avec le Qatar. Il s'est mieux entouré et c'est tant mieux. Il le fait avec ses moyens, s'il continue à bien travailler, il peut gagner quelque chose. Depuis que Frank McCourt est là, trois clubs ont gagné des titres : Lille, Monaco et Rennes. Qu'est-ce qui empêche l'OM d'être dans ces trois équipes ? Arrêtez de vous cacher derrière l'argent du Qatar ! Ils investissent beaucoup et tant mieux pour l'économie française. Il faut arrêter de se plaindre."



Il est en effet plus simple de demander à l'OM d'arrêter de se plaindre d'une concurrence déloyale plutôt que de demander à l'UEFA de mieux contrôler les dépenses pharaoniques du PSG, année après année.