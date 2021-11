Gueye très heureux de sa première sélection avec le Sénégal

Pape Gueye a disputé contre le Congo son premier match international, à 22 ans.





Interrogé en zone mixte, le milieu de l'OM a confié sa joie d'avoir joués ses premières minutes avec son pays : "J'ai fait ce choix et je ne le regrette absolument pas. J'estimais que c'était le moment de choisir. Je joue en France mais je suis sénégalais, mes parents sont sénégalais. Le Sénégal c'est mon pays. Je suis content et je suis fier de rejoindre cette grande équipe et cette grande nation qu'est le Sénégal. Je suis très heureux, ça s'est bien passé. Quand le coach m'a annoncé que j'allais rentrer, j'étais très content. J'étais patient, mais j'attendais ce moment-là. Après l'équipe a fait le boulot avant que je rentre. C'était une rentrée tranquillement dans le bain. L'équipe m'a bien accueilli, que ce soit les joueurs, les dirigeants et le staff, ils se sont comportés en grands frères, ça m'a facilité la tâche et c'est pour ça que je me sentais mieux sur le terrain. La pression ? Non pas forcément, la pression aujourd'hui j'en ai tous les jours à Marseille, donc j'arrive à faire avec. J'étais juste patient."



Le milieu de terrain réalise un début de saison correct avec l'OM, avec 16 rencontres disputées toutes compétitions confondues.