Hilton croit toujours en Gerson

Le milieu brésilien est une des recrues décevantes du début de saison phocéen.





Acheté 20 millions d'euros, hors bonus, Gerson n'est pas un titulaire indiscutable dans le milieu de Jorge Sampaoli. L'ancien défenseur de l'OM, Vitorino Hilton, demande du temps pour l'ex-joueur de Flamengo, dans des propos relayés par le site officiel de la Ligue 1 : "Comme je suis fan de Flamengo, j'ai regardé les performances de Gerson ces dernières saisons dans le championnat brésilien. Et je sais que c'est un très bon joueur. Ses débuts à Marseille sont plutôt corrects. On sait qu'il est très difficile de s'imposer tout de suite dans un nouveau championnat, mais cela n'empêche pas que l'attente est toujours très forte avec les joueurs brésiliens dès leur arrivée. Il a pour lui le fait de connaître un entraîneur qui était en poste au Brésil pendant qu'il y évoluait : il connaît sa personnalité. Mais il y a tout de même un temps d'adaptation qui est nécessaire."



Cette saison, Gerson (24 ans) a marqué 1 but et donné 2 passes décisives en 14 rencontres toutes compétitions confondues.