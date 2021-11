McCourt : "Notre but est d'être sur le podium"

Le propriétaire américain de l'OM a affiché ses ambitions pour cette saison.





Pour France 24, Frank McCourt a détaillé ce que doit faire l'OM cette saison, notamment en Ligue 1 : "Notre but est d'être sur le podium à la fin de l'année et de pouvoir jouer la Ligue des Champions. Je serai très déçu si on ne le faisait pas. Je crois que l'équipe a toutes les chances de pouvoir le faire. Chaque match est un match difficile, un grand match et il faut bien jouer. Mais on a les talents, l'ambition et entre Pablo Longoria et Jorge Sampaoli, je pense qu'on va y arriver. Je suis très heureux de l'équipe et de la façon dont ils travaillent pour l'instant. Marseille, c'est une ville de gens qui se battent et qui surmontent les défis. Je crois qu'on sera sur le podium à la fin de la saison."



Actuellement, l'OM est 4e de Ligue 1, à un point du 2e, le RC Lens.