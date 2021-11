Riolo soutient McCourt dans son combat contre le PSG, mais...

Frank McCourt est franchement opposé au projet de Super League et souhaite que l'UEFA limite les possibilités d'investissement des clubs États, tels que le PSG, Newcastle ou Manchester City. Au contraire de l'Américain, Daniel Riolo pense que la Super League constitue une solution pour bloquer les Qataris, Saoudiens ou Dubaïotes.





"Il faudrait une Super League, mais il ne le dira jamais parce qu'il ne veut pas se brouiller. En fait, dans son interview, le problème c'est qu'il y a des choses très bonnes avec une réflexion assez intéressante. Mais il est obligé de faire trois pages de démagogie pour plaire à ses supporters et ça brouille le discours, a estimé le journaliste de RMC. Les États, on en a parlé 1 000 fois, mais à partir du moment où il n'y a pas de contrôles... Il n'y a jamais eu la sensation qu'on a aujourd'hui que le PSG et City ont les mains libres pour faire tout ce qu'ils veulent. Cette sensation, on l'a depuis 6 mois. Et oui, cette sensation me dérange et elle dérange. Ce n'est pas possible. Sans contrôle, c'est impossible. L'Arabie saoudite va à Newcastle et était intéressée par Bordeaux. Oui, ça fait Far West. Comment tu vas imposer un contrôle ? Il faudrait un cadre fermé pour ça et donc la Super League. Sinon, il n'y aura pas d'entité pour contrôler."



En prenant clairement position contre les États dans le foot, Frank McCourt a une nouvelle fois dézingué les rumeurs de vente de l'OM. Malheureusement pour lui, l'UEFA ne se précipite pas pour remettre en place un Fair-play financier cohérent.