Thierry Henry a confié les noms des joueurs de Ligue 1 qui le font vibrer. Dimitri Payet (34 ans) en fait partie.





"Avant, j'aimais bien Benjamin Nivet. Propre, clair. Mathieu Bodmer pareil (ce sont ses collègues sur Amazon Prime Vidéo, NDLR) ; Eden Hazard le considère comme un des meilleurs avec qui il a joué. Je peux aussi citer Éric Carrière, Johan Micoud, Ali Benarbia. Les penseurs. Aujourd'hui, dans un registre différent, j'apprécie Seko Fofana. J'ai toujours aimé Dimitri Payet. Les gens peuvent en penser ce qu'ils veulent, mais il a un cerveau. Quand il est parti à West Ham, il a éclairé le championnat anglais. Et il est toujours là. Il y a aussi Wahbi Khazri. Regardez son tempo, ses déplacements, sa finition. Je m'en fous de ton nom ou si tu es brésilien : si je sens qu'il y a une réflexion dans ton jeu, ça me parle", a indiqué l'ancien attaquant de l'équipe de France lors d'une interview donnée au JDD.



Cette saison, Payet totalise 6 buts et 3 passes décisives (3 d'après Whoscored, 4 selon Transfermarkt) en 10 matchs en Ligue 1. Il est le 3e joueur le plus décisif du championnat derrière Kylian Mbappé (PSG) et Amine Gouiri (Nice).