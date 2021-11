Pablo Longoria est convaincu que Gerson (24 ans) va finir par s'imposer à l'OM.





Dans son édition du jour, La Provence consacre un article à Gerson et à ses difficultés. Le quotidien rappelle le prix de son transfert (en cas qu'on ait oublié), ainsi que "l'état des finances du club". Le journaliste Jean-Claude Leblois s'interroge également sur son profil : "En cause, son manque de vitesse à la course ou balle au pied, comme sa faiblesse dans les duels et sa nonchalance sur les phases défensives", écrit-il. Il regrette que le Brésilien "n'éclaire pas assez le jeu avec ses passes" et "abuse plutôt de remises vers l'arrière ou de transmissions latérales". Il se demande enfin s'il n'accuse pas une fatigue mentale, alors qu'il n'a pas coupé, avant de rejoindre l'OM. Le journal précise que Pablo Longoria "croit dur comme fer" à la réussite de l'ancien de Flamengo.



Gerson a jusque-là participé à 14 rencontres, avec l'OM. Il n'est pas le premier a éprouver des difficultés sur ses premiers mois et il paraît bien trop tôt pour tirer des conclusions.