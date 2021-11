Uber Eats en discussion pour prolonger son contrat avec l'OM

Bastien Pahus, General Manager Uber Eats France, a révélé que des discussions étaient en cours pour prolonger le partenariat avec l'OM.





Interrogé par Sport Buzz Business, le dirigeant a indiqué que des négociations avaient lieu pour rester sponsor du maillot olympien : "L'OM est un club iconique et historique en France et l'un des clubs préférés des Français avec plus de 10 millions de supporters, une vraie communauté et une marque à part entière. Nous sommes partenaire du Club phocéen et sponsor maillot de l'Olympique de Marseille depuis juin 2019 et ce jusqu'à la fin de la saison actuelle (mai 2022). Nous avons à coeur de continuer à être au plus près des fans pour les belles soirées de football qui nous attendent. Nous sommes actuellement en discussion avec le club. L'OM nous offre un rayonnement dans toute la France, car il y a environ 10 millions de fans de Marseille dans le pays", a-t-il confié.



Le montant du contrat signé avec l'OM n'a pas filtré, mais certaines rumeurs indiquaient qu'il n'était pas à la hauteur de celui négocié avec Orange, les saisons précédentes. Compte tenu de la dynamique actuelle, on peut espérer qu'il soit revu à la hausse.