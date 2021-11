Peter Bosz, l'entraîneur de Lyon, s'est à nouveau exprimé sur les styles de jeu qu'il aime. Il apprécie particulièrement le football proné par Jorge Sampaoli, à l'OM. Beaucoup moins celui de Jose Mourinho.





"Le problème, c'est que si je copie Johan Cruyff, les joueurs vont le sentir et réaliser que ce n'est pas vraiment moi. C'est comme si je me mettais à faire du Mourinho, à imiter ses conneries. Ce serait fake. Lui il est comme ça, il est authentique. Après, sur le plan tactique, là oui je prends beaucoup de choses de Johan, mais aussi d'autres entraîneurs. Sampaoli, par exemple, j'adore, c'est vraiment spécial ce qu'il propose. Quand il était sélectionneur du Chili, il jouait avec deux défenseurs centraux de petite taille, alors que tout le monde pensait qu'il fallait des types de deux mètres super costauds. Ses centraux, ils pressaient, c'était impressionnant", a-t-il lâché lors d'un entretien donné à So Foot. Il apprécie aussi El Loco, mais se veut plus mesuré que lui : "Bielsa porte surtout ce côté extrême de Cruyff. Moi, j'essaye d'être réaliste. Ce n'est une stratégie kamikaze, du style, 'allez tous devant et après on verra'." Et il n'est pas fan du jeu pratiqué par l'équipe de France : "Je préfère celui de l'Espagne. Mais la France a remporté la Ligue des Nations, elle est championne du monde en titre, donc là-dessus, on ne peut rien dire."



Peter Bosz et Jorge Sampaoli se croiseront dès dimanche au Groupama Stadium, pour le compte de la 14e journée de Ligue 1.