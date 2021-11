Le mauvais coup d'Ibrahimovic sur Azpilicueta

Zlatan Ibrahimovic (40 ans) a donné un mauvais coup à Cesar Azpilicueta, lors du match Espagne-Suède (1-0), dimanche soir.





La Roja a obtenu son billet pour le Mondial au détriment de la Suède, hier. Et ça n'a apparemment pas plu à l'ancien parisien, lequel est entré à la 73e minute. Quelques minutes après, il a violemment chargé le latéral espagnol Cesaz Azpilicueta dans le dos. Un mauvais coup donné de l'épaule, voire du coude. Le joueur a été projeté sur son coéquipier Aymeric Laporte, avant d'aller au sol. Et malgré les plaintes des hommes de Luis Henrique, il n'a pas été sanctionné. Ibrahimovic n'a néanmoins pas pu empêcher la victoire de l'Espagne, avec un but d'Alvaro Morata (86e). La Suède devra passer par les barrages pour espérer se qualifier pour le Mondial.



Pour rappel, les deux joueurs ne se sont pas croisés en Ligue 1. Cesar Azpilicueta a quitté l'OM pour Chelsea durant l'été 2012. Mercato lors duquel Zlatan Ibrahimovic est arrivé au PSG.





Zlatan hentak Cesar Azpilicueta lepas tu buat-buat tak bersalah pic.twitter.com/eZbzF0BZpE — shikh saiful rizal (@ShikhRizal) November 15, 2021