McCourt demande à l'UEFA de limiter les investissements des Etats

Frank McCourt a commenté le rachat de Newcastle par un fonds d'investissement saoudien. Il demande aux instances européennes de rédiger une réglementation pour que la concurrence soit saine, comme c'est le cas dans les Sport US.





"Ce sport fait partie de la culture, de la vie quotidienne des gens. Ce sont les fans qui portent le sport. Je ne suis pas contre l'afflux d'argent dans le sport. J'ai investi beaucoup dans l'OM. Mais le sport, ce sont les fans et les athlètes. Ce n'est pas les carnets de chèque", a indiqué le propriétaire olympien lors d'un entretien donné à France 24. Il sait qu'il n'est pas capable de rivaliser avec le Qatar ou l'Arabie saoudite : "Moi je suis quelqu'un de très chanceux, ma famille aussi. Nous avons beaucoup travaillé pour acquérir autant de richesse, mais nous ne sommes rien comparé à un gouvernement ou un Etat. Donc c'est un défi."





"C'est vraiment le far-west"

Il regrette que les instances du football ne fassent pas le nécessaire pour protéger les clubs aux moyens plus modestes : "Il doit y avoir un cadre pour que tout le monde puisse travailler de façon équitable. Il est important toutefois qu'il y ait un certain niveau de concurrence équitable parce que sans ça, ça fait sortir le plaisir du sport. Il faut que tout le monde ait une chance. (...) L'Amérique est considérée comme un État très capitaliste, mais dans les ligues de sport, on essaye d'avoir une concurrence équitable, alors qu'en Europe qui est considérée comme une forme de capitalisme plus social, le football, c'est vraiment le far-west ! Des réformes sont nécessaires."



L'OM se positionne enfin contre les excès parisiens et ceux, probables dans les prochains mois, de Newcastle. Il paraît en effet urgent que l'UEFA planche sur un nouveau fair-play financier équitable. Le précédent ne paraissait sanctionner que les clubs "moyens". Ces propos de Frank McCourt scellent peut-être aussi tout espoir de discussion avec ces pays.