Mercato : l'OM voudrait garder Saliba

L'OM souhaiterait conserver William Saliba (20 ans) définitivement, au terme de la saison. Des discussions pourraient bientôt commencer avec Arsenal.





William Saliba est prêté par les Gunners jusqu'en juin. L'opération ne prévoit pour l'instant pas d'option d'achat, ce que peut regretter l'OM alors qu'il réalise des prestations de haute volée. Pour autant, les dirigeants olympiens ont l'intention de faire leur possible pour le conserver. Selon les informations obtenues par Ekrem Konur, le club olympien a manifesté son intérêt de le garder définitivement. Et des discussions devraient bientôt s'ouvrir à ce sujet.



Le défenseur a jusque-là participé à 17 rencontres, toutes compétitions confondues, avec l'OM. Il a montré un potentiel important et affiché une solidité remarquable. Il a notamment marqué les esprits à l'occasion du Clasico disputé contre le PSG, lors duquel il a repris Kylian Mbappé dans la surface. Et si Didier Deschamps ne l'a pas appelé chez les Bleus, il porte le brassard de capitaine chez les Espoirs.



William Saliba possède un contrat qui court jusqu'en juin 2024. Il a été recruté pour un montant de 30 millions d'euros en 2019 et n'a jusque-là jamais été utilisé par Mikel Arteta, l'entraîneur des Gunners.