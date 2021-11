Mercato : Wass veut toujours aller à l'OM

Daniel Wass (32 ans) souhaite toujours rejoindre Marseille. Il n'aurait pas l'intention de prolonger son contrat avec Valence.





Selon les éléments recueillis par Todo Fichajes, l'international danois (39 sélections, 1 but) ne renouvellera pas son contrat avec Valence. Et pour cause, il souhaite rejoindre l'OM, au terme de la saison. Il sera alors en fin de contrat avec la formation espagnole et aurait déjà reçu une proposition intéressante émanant de la direction phocéenne. Jorge Sampaoli l'apprécierait depuis son passage à Séville et souhaiterait pouvoir s'appuyer sur lui, l'année prochaine.



Cette saison, Daniel Wass a disputé 13 matchs de Liga avec Valence. Il a inscrit 1 but et 1 passe décisive. Son transfert vers l'OM a été l'un des feuilletons du mercato durant le mois d'août. Pour autant, les dirigeants du club espagnol ont refusé de lui accorder un bon de sortie et il s'est résolu à rester.



Avant Valence, le natif de Gladsaxe a notamment défendu les couleurs du Celta Vigo, d'Evian TG et de Brondby. Il dispose d'une belle expérience (568 matchs en professionnel) et est apprécié pour sa polyvalence.