"Pedro Ruiz Delgado a déjà montré son potentiel"

Guy Habets, journaliste qui suit le NEC Nimègue, a donné son avis sur la progression de Pedro Ruiz Delgado (19 ans), lequel est prêté par l'OM. Il paraît convaincu qu'il bénéficiera d'occasions de se montrer, ces prochains mois.





"À l'entraînement, il a déjà montré son potentiel, a confié le journaliste de Voetbalprimeur. Il a fait ses débuts dans le derby contre Vitesse (30 minutes, NDLR), il m'a fait une bonne impression, et aux fans aussi. Il s'est malheureusement blessé par la suite, puis il a rejoué contre Heerenveen (14 minutes). Sur ses quarante minutes, il m'a impressionné. Il a montré qu'il était prêt à se battre pour le poste d'attaquant, mais Ali Akman, le titulaire, fait du bon travail. Son but en amical contre Feyenoord le montre également. Il devrait jouer 20 à 30 minutes par match dans les prochaines semaines. S'il reste en pleine forme et qu'il ne se blesse plus, je pense qu'il finira par avoir sa chance dans le onze de départ. Son heure viendra !"



Chipé au centre de formation du Real Madrid, Pedro Ruiz Delgado totalise donc pour l'instant 2 apparitions sous la tunique du club néerlandais.