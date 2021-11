Raymond Domenech a repris Mattéo Guendouzi (22 ans), suite aux propos qu'il a tenus sur le Parc des Princes.





"Il n'a pas pris la dimension de ce qu'est l'équipe de France. Avec ce qu'il vient de faire là, pour ceux qui n'y ont pas pensé et qui vont prendre place dans la tribune Auteuil du Parc des Princes samedi, il va se faire allumer et se faire cibler. S'il l'a dit sciemment, c'est de la personnalité. Sinon, c'est encore une communication royale. Mais du côté marseillais, ils vont lui faire une statue. Il revendique son côté marseillais alors qu'il est en équipe de France", a déclaré l'ancien sélectionneur au micro de la chaîne L'Équipe.



Si fier de son bilan à la tête les Bleus, Raymond Domenech ne manque jamais une occasion de donner des leçons, en particulier aux Marseillais. Mais a-t-il lui-même pris la mesure de ce qu'était le football dans la ville phocéenne ? L'imagine-t-il ? La Fédération n'a pas organisé de match au stade Orange Vélodrome depuis l'Euro 2016. Le Parc des Princes, Lyon (x2), Nice (x2), Nantes, Guingamp bien sûr (fief de Noël Le Graët...), Rennes et Toulouse ont droit à davantage d'égards.



Quant à Mattéo Guendouzi, il n'a pour l'instant pas fait la moindre apparition sous la tunique bleue.