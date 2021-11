Didier Deschamps a fait part de son enthousiasme, après le succès de ses Bleus contre le Kazakhstan (8-0). L'équipe de France participera au Mondial prévu au Qatar.





Après le match, le sélectionneur a décrit l'ambiance de son vestiaire : "De la joie. Déjà que les joueurs en ont pris énormément sur le terrain. Ils sont heureux comme je le suis, comme le staff l'est aussi. On avait trois objectifs. On a atteint celui de la Ligue des nations en octobre. Je ne vais pas parler de soirée parfaite, mais ça y ressemble de par les ingrédients que les joueurs y ont mis. On a tellement eu de qualité qu'on a mis les Kazakhstanais en souffrance", a-t-il indiqué.





"On aura ce devoir de respecter tous les adversaires"

A titre personnel, il est également ravi : "De la fierté. En ce qui me concerne, comme sélectionneur, c'est la quatrième. Je suis très fier de ce qu'ont fait les joueurs. La qualité est là, le talent et l'état d'esprit aussi. Parfois, ça se joue à peu de choses, mais l'équipe de France, en 2021, a prouvé qu'elle était capable de faire de très, très bonnes choses. Elle fait toujours partie des meilleures nations." Il ne sait enfin pas s'il fera tourner contre la Finlande : "Sur le plan comptable, ce match peut avoir une incidence pour la deuxième place. Il est possible qu'il y ait des changements, mais je vais réfléchir. On aura ce devoir, de par notre statut, de respecter tous les adversaires."



Appelé depuis plusieurs mois chez les Bleus, Mattéo Guendouzi n'a pour l'instant pas bénéficié de la moindre minute de temps de jeu. Espérons au moins une apparition contre la Finlande.