Mercato : Strootman pourrait bien revenir en janvier

L'aventure de Kevin Strootman (31 ans) à Cagliari pourrait prendre fin, cet hiver. Son club envisagerait de le renvoyer à l'OM.





Selon les éléments recueillis par Francesco Velluzzi, journaliste de la Gazzetta dello Sport, le club italien réfléchit à ses possibilités de mettre un terme au prêt du Néerlandais : "Désormais, la mission de Mazzarri est d'évaluer les profils des joueurs disponibles pour voir qui peut rester afin de sauver la saison et d'assurer le maintien. Strootman part de très très loin. Une fois que cette évaluation sera faite, l'entraîneur décidera en accord avec les dirigeants. Il faudra alors voir quelles sont les modalités techniques pour mettre fin au prêt", a-t-il indiqué à La Provence.



Depuis le début de la saison, Strootman n'a disputé que 9 matchs, toutes compétitions confondues, dont 8 comme titulaire. Son contrat avec l'OM court jusqu'en juin 2023 et son prêt incluait deux années, sous réserve que la formation italienne ne soit pas reléguée. Or il occupe actuellement la dernière place du classement de Serie A avec 6 points. Le club olympien prendrait encore en charge... 70 % de son salaire. Compte tenu du coût de son transfert, l'opération constitue clairement l'un des pires flops de l'histoire olympienne. Et ça n'est pas fini.