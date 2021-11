La fédération sénégalaise viserait Kamara

Les dirigeants du football sénégalais espèreraient pouvoir convaincre Boubacar Kamara (21 ans) de jouer pour leurs couleurs, ces prochaines saisons. Le milieu de terrain garderait toutefois en tête de se faire une place en équipe de France.





Selon Mathieu Grégoire de L'Equipe, le Sénégal a un "objectif inavoué" qui consiste à convaincre le milieu de terrain de l'OM de revêtir le maillot de sa sélection. Le journaliste précise néanmoins que le Phocéen "garde les Bleus en tête". La concurrence y est cependant féroce et Didier Deschamps n'a jamais paru s'intéresser à ses prestations. Sylvain Ripoll semble lui avoir transmis un message à son sujet. Le Noël Le Graët des entraîneurs se passe de ses services depuis de longs mois, bien qu'il soit un pilier du jeu olympien et certainement l'un de ses meilleurs de sa génération. Il est dommage que le patron des Bleus le suive. Il lui arrive fréquemment de passer à côté de joueurs qui apporteraient beaucoup à son groupe. C'était le cas de Théo Hernandez, jusqu'à la claque prise à l'Euro.



Boubacar Kamara totalise pour l'instant 137 apparitions sous le maillot marseillais. Il a inscrit 4 buts et délivré 5 passes décisives. Il est parvenu à dompter un contexte et une pression auxquels certains internationaux ne se frotteront jamais. Il paraît très sous-estimé par ces sélectionneurs, tandis que l'équipe de l'OM paraît souffrir lorsqu'il n'est pas là.