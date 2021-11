"Les buts de Benedetto ont été très importants pour Elche"

Cette saison, Dario Benedetto (31 ans) a inscrit 2 buts en 12 matchs avec Elche, où il est prêté par l'OM. Il ne devrait pas revenir, l'été prochain.





"Il n'y a pas eu de polémique concernant son implication dans le club parce qu'il a largement le niveau pour y évoluer. Il partage avec Lucas Perez (passé par Arsenal) le poste de second avant-centre au côté de Lucas Boyé, qui est indiscutable. On le savait avant, mais Benedetto est un joueur de grande qualité, un attaquant opportuniste et engagé. Et ses deux buts ont été très importants", a confié le journaliste Monserrate Hernandez Marcos à La Provence.



L'Argentin est parvenu à trouver le chemin des filets contre le Celta Vigo, puis face à l'Espanyol. Il a également délivré une passe décisive contre le Real Madrid, il y a quinze jours. Il s'est donc plus ou moins relancé, après une saison jugée délicate avec l'OM. En deux ans, Pipa a inscrit 17 buts en 71 apparitions sous la tunique phocéenne.



L'OM pourrait ainsi bien obtenir le montant de l'option d'achat de son prêt, estimée entre 3 et 4 millions d'euros, l'été prochain. Pour rappel, Elche prendrait en charge les trois-quarts de son salaire.