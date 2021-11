Vente OM : Vézirian répond à Ben Jacobs

Thibaud Vézirian a directement répondu à Ben Jacobs, suite à ses précisions concernant un possible rachat par le PIF. Selon lui, tout est déjà réglé.





Thibaud Vézirian a fait de la vente de l'OM, l'un de ses sujets de prédilection. Rares sont ses vidéos où il ne fait pas allusion au deal déjà conclu, au communiqué déjà rédigé ou aux annonces sur le point de paraître. Il était 15h27, quand Ben Jacobs a partagé ses informations sur les projets du PIF, précisant que Marseille n'avait jamais vraiment été dans leurs projets. Thibaud Vézirian a réagi à 15h44 : "J'ai mes popcorns mon coco et j'attends tranquillement, tout est réglé. Mais tu as le droit de t'informer où tu veux. Au moins, tu auras la surprise quand ça tombera...", a-t-il écrit sur Twitter.



Depuis des mois, Thibaud Vézirian assure qu'un deal est conclu concernant la vente de l'OM aux Saoudiens. Chaque information qui tombe, quelle qu'elle soit, est tournée en confirmation de son hypothèse. Souhaitons que ses prédictions se réalisent, car on ne doute pas que dans le cas contraire il devra rendre des comptes. Le jeu en vaut-il la chandelle ?





