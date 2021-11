Vente OM : Ben Jacobs sort du silence sur les rumeurs

Le journaliste Ben Jacobs assure que le PIF n'a jamais envisagé sérieusement de racheter l'OM. Il aurait en revanche sondé les Girondins de Bordeaux.





Le PIF est finalement parvenu à racheter Newcastle. Ben Jacobs a évoqué les rumeurs concernant un possible intérêt pour l'Inter Milan : "Le propriétaire de Newcastle, Amanda Staveley, confirme que le PIF a eu des entretiens avec les clubs de Milan et de Bordeaux. Elle qualifie la structure de la Serie A de "gâchis" et affirme que le PIF ne regarde plus l'Inter Milan. Ceci est cohérent avec mon information de la semaine dernière, selon laquelle le PIF n'a jamais eu aucune discussion nouvelle ou avancée avec l'Inter Milan depuis septembre (essentiellement, avant la confirmation de la prise de contrôle de Newcastle). Cela ne me surprendrait pas qu'un accord commercial sur le thème de l'Arabie Saoudite ait lieu en Italie autour du plan Vision 2030 et de la nouvelle compagnie aérienne saoudienne. Mais je pense que l'idée que le PIF possèdera bientôt l'Inter a été dissipée. Certes, vous ne vous attendriez pas à ce que Staveley l'alimente. Mais la vérité est que les mêmes obstacles empêchent d'arriver à un accord (même avant Newcastle) : prix, dette, structure, stade (malgré les progrès)", a-t-il écrit sur Twitter. Il a également commenté les spéculations concernant l'OM, alimentées par quelques Youtubeurs obstinés : "Les fans de l'OM ne seront pas ravis d'apprendre que Bordeaux a été cité. Mais le PIF n'a jamais sérieusement envisagé Marseille, malgré les rumeurs de longue date qui affirment le contraire."



Frank McCourt a indiqué à plusieurs reprises qu'il se projetait sur la durée, à la tête de l'OM. Cela n'empêche pas certains opportunistes de continuer à faire courir des rumeurs.





Marseille fans won't be pleased to hear Bordeaux was name-dropped. But PIF (different, remember, to Al-Waleed bin Talal) never seriously considered Marseille despite long-standing rumours to the contrary. — Ben Jacobs (@JacobsBen) November 12, 2021