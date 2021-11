Mercato : Amavi sur les tablettes de Fenerbahçe ?

Fenerbahçe suivrait de près la situation de Jordan Amavi (27 ans), à l'OM. Il pourrait faire une proposition, lors du mercato hivernal.





Selon les renseignements obtenus par Fotomaç, le latéral gauche plait aux dirigeants du club stambouliote, lesquels pourraient transmettre une offre pour le recruter, en janvier. Il serait lui-même favorable à un départ.



Prolongé en mai, Jordan Amavi dispose désormais d'un contrat portant jusqu'en juin 2025. Or Jorge Sampaoli ne s'appuie pas sur lui, même s'il s'agit du seul véritable latéral gauche présent dans son effectif. Ses 2 apparitions ont plutôt montré qu'il était hors de forme et qu'il va lui falloir beaucoup travailler pour retrouver son niveau. Il paraît avoir grandement besoin de compétition et un départ semble nécessaire pour accumuler du temps de jeu. On peut d'ailleurs s'interroger sur ce qui a conduit les dirigeants à le faire signer un contrat assorti d'un salaire important (L'Équipe parle d'un salaire de 300 000 euros par mois), alors que le coach argentin ne comptait pas sur lui.



Arrivé en 2017, le Toulonnais a jusque-là joué 125 rencontres sous le maillot marseillais. Il a aussi marqué 3 buts et délivré 8 passes décisives.