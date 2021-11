Milik aime jouer avec Payet

Arek Milik (27 ans) s'est exprimé sur son entente avec Dimitri Payet (34 ans). Le Réunionnais sait lui donner des ballons comme il les aime.





"Notre coopération semble bonne aussi parce que nous sommes sur le pré à cinq, 10 ou 15 mètres les uns des autres, nous avons donc des contacts étroits les uns avec les autres. C'est un joueur avec qui je m'entends bien. Il me cherche avec des passes verticales, vous pouvez voir ce "feeling" entre nous. Je m'entendais bien avec Dries Mertens ainsi qu'avec quelques autres joueurs de Naples qui étaient de grande qualité", a confié le Polonais au sujet de son coéquipier lors d'un entretien accordé à Przeglad Sportowy.



Cette saison, Dimitri Payet a été passeur décisif sur le seul but de l'attaquant dans le jeu, contre Lorient. L'OM s'était imposé 4-1 et Arek Milik avait inscrit le premier but depuis son retour de blessure. Il a depuis rencontré moins de réussite, puisqu'il n'a marqué que 1 but sur les 6 matchs suivants.



Dimitri Payet connait quant à lui l'un des meilleurs débuts de saison de sa carrière. Il totalise pour l'instant 6 buts et 4 passes décisives en 10 apparitions en Ligue 1.